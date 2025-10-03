Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 09:09

В Японии испугались слов Путина на «Валдае» и сделали сигнал НАТО

Nikkei: Путин на «Валдае» намекнул на ответный удар «Орешником» по НАТО

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев/ РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин заявил о милитаризации Европы, выступая на заседании клуба «Валдай», пишет Nikkei. Издание допустило, что он мог намекнуть на ракету средней дальности «Орешник».

По мнению авторов статьи, российский лидер подчеркнул, что Москва не планирует атаковать НАТО, но готова «отвечать быстро», если Альянс создаст угрозу. Конкретные меры озвучены не были, однако, как уточняет издание, в России к 2025 году должно начаться серийное производство ракеты «Орешник».

Планируется серийное производство новой ракеты средней дальности «Орешник», которая охватывает всю территорию Европы. Возможно, он подразумевал именно это, — утверждают аналитики.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия может ударить баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по офису президента Украины Владимира Зеленского в ответ на провокации Киева. По его словам, украинские власти могут столкнуться с неотвратимыми последствиями в случае продолжения выпадов в сторону Москвы.

Владимир Путин
Россия
ракета «Орешник»
Запад
НАТО
Европа
Валдай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Арестованный французский велосипедист Сехили начал учить русские слова
Российские фехтовальщики заняли весь пьедестал на III Играх стран СНГ
Шотландские шефы в ярости! Этот десерт слишком прост для такого результата
Что будет, если пожарить селедку как стейк? Результат поразит!
Российских водителей предупредили о штрафе за переделанный выхлоп
Пакет с бомбой обнаружили во дворе российской школы
Суд защитил купивших квартиры в Крыму россиян
Медведчук заявил, что Запад не удержит Украину Зеленского в своей орбите
Суд принял решение об уничтожении изъятой на границе «Сатанинской Библии»
На Украине расшифровали выступление Путина со сборником Пушкина
Врач рассказала, как проявляется зависимость человека от алкоголя
Стало известно, как нарушаются права потребителей на маркетплейсах
Один российский аэропорт перестал обслуживать авиарейсы
Один человек погиб во время сильного шторма на Таймыре
Две европейские страны готовятся к масштабным сбоям в энергосистеме
Трамп велел приготовиться ведомствам в США к одному действию
Житель Воронежа разнес балкон своей квартиры, пытаясь сварить самогон
На Урале разгромили памятники и разорвали флаги на кладбище
В российском регионе начали проверку из-за перебоев с поставками топлива
Мерц резко высказался о европейской «стене дронов»
Дальше
Самое популярное
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.