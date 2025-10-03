В Японии испугались слов Путина на «Валдае» и сделали сигнал НАТО

В Японии испугались слов Путина на «Валдае» и сделали сигнал НАТО Nikkei: Путин на «Валдае» намекнул на ответный удар «Орешником» по НАТО

Президент РФ Владимир Путин заявил о милитаризации Европы, выступая на заседании клуба «Валдай», пишет Nikkei. Издание допустило, что он мог намекнуть на ракету средней дальности «Орешник».

По мнению авторов статьи, российский лидер подчеркнул, что Москва не планирует атаковать НАТО, но готова «отвечать быстро», если Альянс создаст угрозу. Конкретные меры озвучены не были, однако, как уточняет издание, в России к 2025 году должно начаться серийное производство ракеты «Орешник».

Планируется серийное производство новой ракеты средней дальности «Орешник», которая охватывает всю территорию Европы. Возможно, он подразумевал именно это, — утверждают аналитики.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия может ударить баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по офису президента Украины Владимира Зеленского в ответ на провокации Киева. По его словам, украинские власти могут столкнуться с неотвратимыми последствиями в случае продолжения выпадов в сторону Москвы.