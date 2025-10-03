Россиянам напомнили, память какого святого нужно чтить 3 октября

В России 3 октября чтят память преподобного Олега Брянского, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, жизненный путь князя служит примером для подражания и является ориентиром для будущих поколений.

3 октября — День особого почитания на Брянской земле, связанного с памятью преподобного благоверного князя Олега Брянского. Пример святого князя Олега, добровольно отказавшегося от мирской славы ради служения Богу, является нравственным ориентиром и сегодня, когда Всемирный русский народный собор ведет работу по консолидации общества перед лицом внешних и внутренних вызовов, — отметил Иванов.

По его словам, несмотря на активное участие в военных кампаниях и знатное происхождение, сердце князя Олега тяготело к другому пути служения. Он отказался от своих прав на престол и, используя личные средства, основал в Брянске Петропавловский монастырь, где принял монашеский постриг и получил новое имя — Василий.

Пусть пример самоотверженности и смирения князя Олега вдохновляет нас на благие дела и станет залогом нашего общего будущего, основанного на уважении к предкам и вере в свое Отечество. Как неоднократно подчеркивалось на заседаниях бюро президиума Всемирного русского народного собора, лишь опираясь на свои духовные и исторические корни, мы сможем дать достойный ответ всем вызовам современности, — заключил Иванов.

