03 октября 2025 в 10:27

На Западе узнали, кто помогает Киеву бить вглубь России

Financial Times: Британия уже помогает Украине наносить удары вглубь России

Великобритания уже помогает Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь территории России, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. При этом именно Соединенные Штаты побуждают союзников по НАТО расширять разведывательную помощь Киеву.

Как узнала газета, США также планируют предоставить Украине новые разведывательные данные. Предполагается, что это поможет руководить ударами дальнобойных ракет и беспилотников по энергетической инфраструктуре России. По мнению аналитиков, данный шаг знаменует собой эскалацию роли Вашингтона в украинском конфликте.

Ранее независимый военный эксперт Александр Храмчихин заявил, что армия Украины не имеет никаких реальных возможностей ударить по Крымскому мосту американскими дальнобойными ракетами Tomahawk, даже если Киев получит их от Запада. Он напомнил, что для такой атаки необходимы пусковые установки, которых ВСУ не получат.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом рассматривает возможность поставок ракет странам НАТО для последующей передачи Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае передачи Киеву ракет Tomahawk Москва отреагирует «должным образом».

