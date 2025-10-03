Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 11:39

Легендарный тренер считает, что «Спартак» способен на чудо в дерби с ЦСКА

Тренер Семин: «Спартак» способен на чудо в матче с ЦСКА

Юрий Сёмин Юрий Сёмин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «Чемпионатом» заявил, что «Спартак» способен побороться за победу в дерби против ЦСКА. Он отметил, что красно-белые обладают хорошим составом, который способен бороться за высокие места.

Думаю, что матч будет как всегда эмоциональным и непряженным. Сложно предсказать победителя в таких играх. ЦСКА — идет на первом месте и более стабильный. Но «Спартак» иногда делает чудеса, им помогают эмоции. Красно-белые обладают хорошим составом для борьбы за самые высокие места, — заявил Семин.

Центральный матч 11-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» состоится 5 октября в 16:30. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». Армейцы лидируют в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Спартак» занимает пятую строчку (18 баллов).

Ранее Семин в разговоре с NEWS.ru заявил, что полузащитник Денис Глушаков оставил хорошую историю о себе в качестве футболиста. Он отметил, что игрок был на ведущих ролях во всех командах, за которые выступал.

