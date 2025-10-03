Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 11:35

«И поехали»: автолюбителей предупредили о важном нюансе перед зимой

Автоэксперт Баканов: двигатели современных автомобилей не требуют прогрева

Системы впрыска моторов современных машин не нуждаются в прогреве, заявил NEWS.ru автомобильный эксперт Петр Баканов. По его словам, автолюбителям следует лишь подождать 20-30 секунд, пока масло из картера дойдет до точек в двигателе.

Прогреть нужно только масло. И даже не прогреть, а позволить маслу из картера дойти до всех точек в двигателе. На это нужно секунд 20-30, не больше. Прогревать машину 15 минут не надо. Одна-две минуты и поехали. И с мотором ничего не случится, и топливо сэкономите, — сказал Баканов.

Ранее автомобильный эксперт Дмитрий Попов предупредил, что неисправности в топливной системе могут вызвать возгорание и даже взрыв машины. Он напомнил, что бензин не менее опасен, чем газ.

Между тем автоэксперт Дмитрий Гайдукевич считает, что средний чек за ремонт автомобилей в России дорожает из-за устаревания автопарка в стране. По его мнению, чем старше машина — тем более сложное и дорогое обслуживание ей требуется. Он привел в доказательство статистику сервиса по подбору автомобилей, согласно которой средний возраст самых популярных на рынке машин в этом году достиг отметки 9,9 года, что уже на восемь месяцев больше, нежели годом ранее.

