В Польше анонсировали масштабный топливный проект в рамках НАТО Томчик: топливопровод НАТО в Польше будет продлен на 300 км

Польша планирует продлить топливопровод НАТО от германской границы на 300 километров до базы оператора PERN в Быдгоще, сообщил заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик. Стоимость проекта оценивается примерно в 20 млрд злотых (447 млрд рублей), и эти средства, по словам замминистра, уже предусмотрены в бюджете штаб-квартиры Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

Этот проект предполагает строительство топливопровода длиной 300 километров от границы с Германией до базы PERN в Быдгоще, — говорится в сообщении.

Ранее Бюро национальной безопасности Польши сообщило, что президент Кароль Навроцкий подписал резолюцию, разрешающую пребывание на территории страны иностранных воинских контингентов государств-участников НАТО. Уточняется, что данный документ имеет статус частично засекреченного.

Кроме того, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев, комментируя разрешение президента Польши, заявил, что Альянс стремится создать единый крупный фронт от Украины до Финляндии. По словам эксперта, одной из целей Североатлантического альянса является установление контроля над арктическими ресурсами.