03 октября 2025 в 13:26

Нарколог сравнил вред от электронных и обычных сигарет

Нарколог Ковтун: системы нагревания табака не менее вредны, чем обычные сигареты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Системы нагревания табака и вейпы приносят не меньше вреда, чем обычные сигареты, заявил НСН нарколог Александр Ковтун. Он подчеркнул, что такие девайсы не дают возможности контролировать количество потребляемого никотина.

Человек просто изменяет способ потребления никотина. Он не станет здоровее в случае перехода с одного на другое. Есть проблема с дозировкой потребления. Люди с [системами нагревания табака] могут получить куда больше никотина, чем курильщик, который выкурит пачку сигарет в день, — предупредил Ковтун.

Как отметил врач, уже стало очевидно, что бросить курить с помощью систем нагревания табака невозможно. Такие системы просто удобнее, чем обычные сигареты. Они не оставляют запаха на руках и для них не требуется зажигалка, уточнил нарколог.

Ранее кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что вейпы содержат токсичный этиленгликоль. По его словам, этот ингредиент используют в автомобильных батареях, чтобы они не замерзали зимой.

сигареты
никотин
наркологи
здоровье
