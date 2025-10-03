Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 13:00

«Связаны руки»: политолог о поставках США военной помощи Украине

Политолог Дубравский: помощь США Украине будет приостановлена на время шатдауна

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Американская помощь Украине будет временно прекращена в связи с приостановкой работы правительства США, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. Однако, по его словам, шатдаун в Штатах может завершиться в течение ближайших двух недель.

Да, на время шатдауна, действительно, у США связаны руки, потому что все операции должны проходить с одобрением, во-первых, конгресса. То есть деньги [на помощь Украине] должны быть выделены именно через конгресс, потому что он за это отвечает, за исключением тех средств, которые есть лично у администрации президента. Во-вторых, если посмотреть на то, как обычно эта процедура проходит, то это, конечно же, через правительство, потому что оно отвечает за исполнительную власть. Поэтому я бы сказал так: в данный момент точно все приостановлено, пока идет шатдаун, — подчеркнул Дурбавский.

Он отметил, что на данный момент нет официального подтверждения относительно передачи вооружения. По словам политолога, пока существует лишь одна статья, которая намекает на решение Вашингтона приостановить помощь Киеву.

The Wall Street Journal об этом написал, но администрация [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) пока что отказывается это подтверждать и говорит, что это было преждевременно и странно. Если говорить о шатдауне, наверное, самый вероятный прогноз — это от пяти до 10–15 дней. Скорее всего, так, потому что, вероятно, демократы пойдут на компромисс, — заключил Дубравский.

Ранее сообщалось, что Трамп продолжает выступать против использования бюджетных средств налогоплательщиков США для оказания финансовой поддержки Украине. Глава Белого дома выражает предпочтение тому, чтобы государства — члены НАТО приобретали вооружение у Штатов и затем осуществляли его передачу украинской стороне.

США
Украина
Вашингтон
Киев
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
