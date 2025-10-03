ВС России за неделю освободили семь населенных пунктов

За неделю российские военные освободили от ВСУ семь населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В операциях принимали участие военные группировок «Запад», «Южная» и «Восток».

Речь идет о населенных пунктах Кировск, Шандриголово, Дерилово, Майское и Северск в ДНР, а также Степовое и Вербовое в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины. Для атаки было задействовано высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные БПЛА.

Кроме того российские войска вошли в село Звановка к югу от Северска. Как уточнил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, расстояние до города быстро сокращается, полукольцо вокруг Северска сжимается. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.