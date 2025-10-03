Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
03 октября 2025 в 13:27

ВС России за неделю освободили семь населенных пунктов

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

За неделю российские военные освободили от ВСУ семь населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В операциях принимали участие военные группировок «Запад», «Южная» и «Восток».

Речь идет о населенных пунктах Кировск, Шандриголово, Дерилово, Майское и Северск в ДНР, а также Степовое и Вербовое в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины. Для атаки было задействовано высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные БПЛА.

Кроме того российские войска вошли в село Звановка к югу от Северска. Как уточнил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, расстояние до города быстро сокращается, полукольцо вокруг Северска сжимается. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

СВО
ВС РФ
ВСУ
ДНР
