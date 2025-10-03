«Будет уголовное дело»: адвокат Кузьмин о проблемах с законом у Орбакайте Адвокат Кузьмин заявил о проблемах с законом у Орбакайте из-за песен Крутого

Певица Кристина Орбакайте может получить уголовный срок, если продолжит самовольно исполнять песни Игоря Крутого, выразил мнение в интервью NEWS.ru звездный адвокат Геннадий Кузьмин. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что композитор лишил Орбакайте написанных им песен в отместку за интервью ее матери Аллы Пугачевой.

У нас в стране прошли те времена, когда налево-направо авторское право нарушалось. Полбеды, что Орбакайте крупный штраф получит. Уголовное дело может быть возбуждено. Первый раз, как правило, дают условный срок, — пояснил юрист.

Штрафы за нарушение авторских прав, по словам Кузьмина, могут составлять десятки миллионов рублей. Он добавил, что при несвоевременной оплате этих штрафов может попасть под арест и впоследствии быть выставлено на продажу имущество Орбакайте в России.

Штрафы в рамках гражданского судопроизводства могут исчисляться десятками миллионов. При неуплате штрафов арестовывается имущество. Если Игорь Крутой не передумает и не вернет права на песни, то последствия у Орбакайте могут быть серьезными, — резюмировал собеседник.

Ранее продюсер Владимир Киселев раскритиковал решение композитора Игоря Крутого лишить прав на свои песни певицу Кристину Орбакайте из-за недавнего интервью ее матери Аллы Пугачевой. Киселев напомнил, что Крутой называл Орбакайте «своей доченькой».

До этого Пугачева дала интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Во время беседы она призналась, что приняла решение покинуть Россию после того, как Минюст РФ признал иностранным агентом ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Артистка добавила, что из-за этого в школе их дети подверглись «троллингу».