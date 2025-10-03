Мужчина оказался на столе хирурга после укуса от жены Мужчина госпитализирован с флегмоной после укуса супруги в Ленобласти

Жителю села Паша́ в Ленинградской области потребовалась помощь хирургов после того, как жена наказала его сильным укусом в ногу, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Его госпитализировали с гнойным воспалением.

По информации журналистов, лишь через несколько дней после инцидента, мужчина решил обратиться за помощью медиков. К тому моменту его нога сильно распухла. Обследование показало наличие флегмоны — острого гнойного воспаления мягких тканей. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что кроме воспаления, жена через укус заразила его венерическим заболеванием, а также украла документы.

