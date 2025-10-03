Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 13:16

Мужчина оказался на столе хирурга после укуса от жены

Мужчина госпитализирован с флегмоной после укуса супруги в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителю села Паша́ в Ленинградской области потребовалась помощь хирургов после того, как жена наказала его сильным укусом в ногу, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Его госпитализировали с гнойным воспалением.

По информации журналистов, лишь через несколько дней после инцидента, мужчина решил обратиться за помощью медиков. К тому моменту его нога сильно распухла. Обследование показало наличие флегмоны — острого гнойного воспаления мягких тканей. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что кроме воспаления, жена через укус заразила его венерическим заболеванием, а также украла документы.

Ранее сообщалось, что ревнивец из Башкирии с молотком в руках набросился на свою жену в подъезде многоэтажки и угрожал переломать колени. Перед этим они вместе распивали спиртные напитки.

До этого сообщалось об аресте 37-летней жительницы бразильского города Акреландия, которая приревновала своего мужа к просмотру порно и расправилась с ним. После убийства она отрезала детородный орган погибшего и приготовила рагу с бобами.

супруги
ссоры
инфекции
укусы
происшествия
Ленинградская область
хирурги
заболевания
