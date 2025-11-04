Россиянин искромсал жену ножом из-за предстоящего развода

Россиянин порезал жену ножом из-за предстоящего развода в турецкой Алании, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, мужчина подкараулил супругу на одной из улиц в районе Махмутлар. Они начали спорить и кричать друг на друга, после чего муж достал из кармана нож и стал наносить женщине многочисленные удары по телу, лицу и голове.

Пострадавшая упала на землю, а нападавший попытался скрыться. Однако полицейские быстро вычислили и задержали окровавленного мужчину. Сейчас правоохранители пытаются понять его мотивы. В качестве основной причины рассматривается бракоразводный процесс между парой. Женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее в подмосковной Лобне 39-летний местный житель зарезал женщину кухонным ножом около многоэтажного жилого дома. Отмечается, что погибшая и злоумышленник были знакомы, между ними разгорелся конфликт. Мужчина уже был судим за тяжкое преступление.

До этого пьяный житель Миасса Челябинской области жестоко избил своего 45-летнего соседа по коммунальной квартире на улице Менделеева. Конфликт возник из-за использования стиральной машины. Подозреваемый так сильно ударил своего оппонента, что тот скончался на месте от черепно-мозговой травмы.