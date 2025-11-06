Украинские военнослужащие переводят рабочее общение в мобильное приложение Sonata, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Там отметили, что командирам ВСУ уже поступил соответствующий приказ.

Командирам ВСУ поступил приказ распространить среди личного состава индивидуальные QR-коды для активации мобильного приложении Sonata, — отметил собеседник агентства.

Ранее командующий штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины полковник Валентин Манько подписался в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) на профиль с пророссийским девизом. Украинский военачальник добавил в подписки страницу руководителя российской организации «Семья и Родина», члена комиссии Госсовета РФ по семейной политике Натальи Локтевой.

До этого Манько опубликовал в социальных сетях карты секретного характера с нанесенной линией фронта. На данных материалах отображен участок повышенной напряженности от Красноармейска до восточных районов Днепропетровской и Запорожской областей, где российские подразделения ведут активные наступательные действия.