06 ноября 2025 в 07:30

Стало известно, как Европа спасает свою экологию за счет Украины

Генерал Липовой: Европа поставляет Украине неисправную технику для утилизации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европейские страны спасают свою экологию, поставляя Украине предназначенную для утилизации неисправную технику, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, таким образом Европа также стремится сократить расходы на уничтожение ненужных танков.

Половина бронетехники, которая поставляется на Украину, является списанной. Но Европа, спасая свою экологию, чтобы их не утилизировать у себя, не тратить на это деньги, отправляет танки непосредственно на украинскую территорию как на полигон для дальнейшей ликвидации. И половина этих танков доходят до Польши на тягачах в неисправном состоянии. Часть из них вообще не удается даже реанимировать, потому что они в разобранном виде и используются как доноры для того, чтобы из трех танков собрать один и отправить в зону СВО, — поделился Липовой.

Он подчеркнул, что в официальных источниках это не указано, но достоверные данные свидетельствуют о нахождении на территории Польши и западной Украины «кладбища бронетехники», которая никогда не была на поле боя. По его словам, большая часть этого вооружения уже непригодна для использования в боевых условиях.

Ранее в зоне боевых действий на территории Украины был впервые замечен новый тип военной техники, введенной в эксплуатацию ВСУ, — итальянские колесные танки B1 Centauro. Боевая машина была интегрирована в состав восьмого отдельного десантно-штурмового полка.

