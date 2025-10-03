Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 12:59

В Петербурге мужчина пытался въехать на территорию наркодиспенсера

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россиянин на автомобиле пытался въехать на территорию наркодиспенсера в Петербурге, сообщает Мойка 78. Капот машины останавливался в сантиметрах от персонала больницы.

По информации пресс-службы Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, мужчина вступил в конфликт с медперсоналом. На кадрах с места видно, что водитель игнорирует просьбы уехать. Вместо этого он пытается проехать через ворота несмотря на то, что перед капотом стоял человек.

В последний момент машина останавливается возле ног медработников, но начинает «раскачиваться», будто собирается продолжить движение. На место прибыли сотрудники Росгвардии, но мужчина продолжал вести себя вызывающе: хватал патрульных за одежду, отталкивал их и попытался уехать на своем авто.

Ранее в Ленинградской области пьяный пациент выбросил 25-летнего фельдшера из движущейся машины скорой помощи. Девушка ударилась о бордюр, получив перелом костей таза. В тяжелом состоянии ее доставили в Ломоносовскую ЦРБ.

