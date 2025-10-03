Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 10:47

В Петербурге пассажир микроавтобуса пытался сбежать с оружием от полиции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажир микроавтобуса пытался убежать с оружием от сотрудников ДПС в Петербурге, сообщает «МК в Петербурге». Против него возбудили уголовное дело.

На Лесном проспекте у дома №61 сотрудники ДПС остановили Volkswagen Transporter для проверки документов. Один из пассажиров, 21-летний парень, попытался скрыться, выпрыгнув из микроавтобуса, но полицейские быстро его задержали.

При осмотре у молодого человека обнаружили предмет, похожий на настоящее огнестрельное оружие. На место прибыли оперативники, которые доставили пассажира и 36-летнего водителя автомобиля в участок.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 49-летнего жителя Набережных Челнов, который на дому собрал более 800 патронов различных калибров. Также изъяты три пистолета, в том числе переделанные модели «Кедр» и Макарова.

