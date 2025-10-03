В Петербурге пассажир микроавтобуса пытался сбежать с оружием от полиции

Пассажир микроавтобуса пытался убежать с оружием от сотрудников ДПС в Петербурге, сообщает «МК в Петербурге». Против него возбудили уголовное дело.

На Лесном проспекте у дома №61 сотрудники ДПС остановили Volkswagen Transporter для проверки документов. Один из пассажиров, 21-летний парень, попытался скрыться, выпрыгнув из микроавтобуса, но полицейские быстро его задержали.

При осмотре у молодого человека обнаружили предмет, похожий на настоящее огнестрельное оружие. На место прибыли оперативники, которые доставили пассажира и 36-летнего водителя автомобиля в участок.

