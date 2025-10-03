Эксперт рассказал о технике вождения, которая позволит сэкономить топливо

Техника вождения «чашка кофе» помогает снизить расход топлива в городе, рассказал в беседе с NEWS.ru автоэксперт Дмитрий Гайдукевич. Она основана на плавном разгоне и внимательном прогнозировании движения, что также уменьшает износ тормозов и подвески.

Главное для экономии — это плавный разгон. Чем сильнее жмете на старте на газ — тем больше расход. Как научиться ездить плавно? Поможет техника, которую можно условно назвать «чашка кофе». Представьте, что вы поставили на переднюю панель полную чашку горячего напитка. И нужно ускоряться так, чтобы кофе не пролилось. А это можно сделать, только если ускоряться плавно и контролировать обороты двигателя, — объяснил Гайдукевич.

Если у автомобиля механическая коробка передач, рекомендуется переключать из при 2500 об/мин для бензиновых двигателей и при 2000 об/мин для дизельных. Для машин с автоматической коробкой следует стараться не поднимать стрелку тахометра выше 3000 об/мин, уточнил специалист.

А еще когда едете, то смотрите не на бампер впереди идущей машины, а на несколько машин вперед или на светофоры. Если видите, что поток замедляется, начинайте плавно сбрасывать скорость, не ждите последнего момента для экстренного торможения. Кстати, плавное вождение еще снижает износ тормозных колодок и бережет элементы подвески, что в долгосрочной перспективе тоже сэкономит деньги, — заключил Гайдукевич.

