Еще в одном российском аэропорту ввели временные ограничения Росавиация: в аэропорту Уфы ввели временные ограничения

В аэропорту Уфы введены временные ограничения, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, добавил он.

Аэропорт Уфа: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

Ранее представитель Росавиации заявил, что международный аэропорт Оренбург имени Ю. А. Гагарина временно прекратил обслуживать авиарейсы. Ограничения в авиагавани были введены около 09:25 по московскому времени.

До этого стало известно, что работу приостанавливали аэропорты Сочи и Геленджика. Ограничения были введены вечером 2 октября, около 22:30 мск. Однако уже утром 3 октября воздушные гавани вновь начали принимать и выпускать самолеты. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.

Кроме того, приостанавливал работу и аэропорт Волгограда. Из-за этого осуществлялась корректировка расписания авиарейсов с учетом введенных ограничений. Позднее воздушная гавань возобновила отправку и прием самолетов.