Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 11:33

Еще в одном российском аэропорту ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Уфы ввели временные ограничения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Уфы введены временные ограничения, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, добавил он.

Аэропорт Уфа: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

Ранее представитель Росавиации заявил, что международный аэропорт Оренбург имени Ю. А. Гагарина временно прекратил обслуживать авиарейсы. Ограничения в авиагавани были введены около 09:25 по московскому времени.

До этого стало известно, что работу приостанавливали аэропорты Сочи и Геленджика. Ограничения были введены вечером 2 октября, около 22:30 мск. Однако уже утром 3 октября воздушные гавани вновь начали принимать и выпускать самолеты. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.

Кроме того, приостанавливал работу и аэропорт Волгограда. Из-за этого осуществлялась корректировка расписания авиарейсов с учетом введенных ограничений. Позднее воздушная гавань возобновила отправку и прием самолетов.

Россия
Уфа
аэропорты
ограничения
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России за неделю освободили семь населенных пунктов
Россиянам рассказали о пользе одного сезонного фрукта
Нарколог сравнил вред от электронных и обычных сигарет
«Депрессия»: адвокат о состоянии Газманова после похищения у него 600 млн
ПВО сбила пять «Нептунов» и более 900 беспилотников ВСУ за неделю
Кинокритик объяснил кассовый успех «Дракулы» в России
Армия России нанесла массированный удар по газовым объектам Украины
Мужчина оказался на столе хирурга после укуса от жены
«Будет уголовное дело»: адвокат Кузьмин о проблемах с законом у Орбакайте
В Дании забили тревогу из-за российского корабля у острова Лангеланн
В США рассказали, как Запад воспримет готовность России к дипломатии
Переставшего дышать ветерана СВО реанимировали во время полета в Москву
В Кремле рассказали о действиях Франции в стиле британских пиратов
В Госдуме оценили шансы США передать ракеты Tomahawk Украине
«Уголовный срок»: адвокат Кузьмин о наказании Пугачевой за интервью
«Снайпер ВСУ всадил мне пулю в голову»: боец рассказал о пережитом ранении
В Китае назвали точку невозврата в отношениях США и России
«Связаны руки»: политолог о поставках США военной помощи Украине
В Петербурге мужчина пытался въехать на территорию наркодиспенсера
Российские паралимпийцы выступят под флагом страны на важных соревнованиях
Дальше
Самое популярное
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.