Аналитики подсчитали, какие авто чаще не подлежат восстановлению после ДТП Skoda и Renault возглавили список авто с наибольшим риском полной утраты при ДТП

Чаще всего необратимые повреждения в ДТП, при которых восстановление становится бессмысленным, получают Skoda Fabia, Renault Logan, Skoda Yeti и Zeekr 001, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков «Ренессанс Страхование». Для них коэффициент составляет полтора-два случая на 100 застрахованных машин.

Подсчитали частоту, с которой автомобили получали в ДТП тотальные повреждения. Первыми в этой категории стоят Skoda Fabia, Renault Logan, Skoda Yeti и Zeekr 001 — для каждой из этих моделей частота «тоталей» составила в среднем 1,5–2 автомобиля на 100 застрахованных, — отметили в страховой компании.

В десятку также вошли Audi A3 и A4, BMW X6, Opel Mokka, Mercedes-Benz GLE и Audi A6. Также невосстановимые повреждения при ДТП часто получают Suzuki Grand Vitara, Lexus RX, Skoda Octavia, Audi Q7, Omoda S5, Mazda 6 и Skoda Karoq.

Ранее автоэксперт Дмитрий Гайдукевич заявил, что средний чек за ремонт автомобилей в России дорожает из-за устаревания автопарка в стране. По его мнению, чем старше машина — тем более сложное и дорогое обслуживание ей требуется. Он привел в доказательство статистику сервиса по подбору автомобилей, согласно которой средний возраст самых популярных на рынке машин в этом году достиг отметки 9,9 года, что уже на восемь месяцев больше, нежели годом ранее.