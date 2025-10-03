В Госдуме дали советы, как увеличить пенсионные выплаты

В Госдуме дали советы, как увеличить пенсионные выплаты Депутат Гаврилов: женщины могут перевести маткапитал на накопительную пенсию

Женщины могут перевести материнский капитал на накопительную пенсию, заявил RT депутат Госдумы Сергей Гаврилов. По его словам, это позволит увеличить им будущие выплаты.

Эта возможность позволяет направить часть средств капитала на формирование пенсионных накоплений. Средства, переведенные в накопительную часть пенсии, инвестируются пенсионным фондом, что способствует увеличению будущих выплат, — уточнил Гаврилов.

Для увеличения пенсии он посоветовал выбирать выгодный фонд и грамотно управлять накоплениями. В частности, средства можно передать в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд.

Использование срочной пенсионной выплаты позволит получить накопленные средства в более короткий срок, добавил парламентарий. В качестве еще одного способа повысить пенсию он назвал докупку пенсионных баллов.

Ранее депутат Московской областной думы Анатолий Никитин заявил, что в России необходимо увеличить страховые пенсии по старости до уровня не менее 35 тысяч рублей. По его мнению, данная мера окажет положительное влияние на экономику.