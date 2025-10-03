Клуб «Валдай»
Больше половины жителей Украины заявили о росте коррупции с 2022 года

КМИС: 71% украинцев заявили о росте уровня коррупции с февраля 2022 года

Абсолютное большинство украинцев, а именно 71%, отметили рост уровня коррупции на Украине с февраля 2022 года, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. По данным аналитиков, такой точки зрения придерживаются респонденты во всех частях страны — центральной, западной, восточной и южной.

Еще 20% украинцев считают, что уровень коррупции с начала конфликта не изменился, и только 5% заметили ее снижение. Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что коррупция остается в глазах украинской общественности «серьезнейшей проблемой».

Ранее сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования, расположенного в жилом массиве Киева, отпускают насильно мобилизованных домой за взятку в размере $30 тыс. (порядка 2,5 млн рублей). Как заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, нетрудно вообразить, какие суммы проходят через руки взяточников ежедневно.

До этого высокопоставленный чиновник украинского военкомата был задержан в Ивано-Франковской области при получении взятки. Мужчина занимался незаконным оформлением документов, освобождающих от мобилизации, за $1 тыс. (83 тыс. рублей).

