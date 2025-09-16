Высокопоставленного чиновника ТЦК задержали на Украине В Ивано-Франковской области задержали чиновника украинского военкомата за взятку

Высокопоставленный чиновник украинского военкомата был задержан в Ивано-Франковской области при получении взятки, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. Должностное лицо занималось незаконным оформлением документов, освобождающих от мобилизации, за $1 тыс. (83 тыс. рублей).

Задержанный является начальником подразделения районного ТЦК (территориального центра комплектования) и одновременно депутатом городского совета. Чиновник попался правоохранителям в момент получения первой части взятки.

Начальник одного из подразделений районного ТЦК и по совместительству депутат горсовета за деньги оформлял документы, освобождающие от мобилизации. Попался при получении первой части взятки в размере тысячи долларов США, — указано в сообщении.

Суммы взяток за освобождение от мобилизации на Украине могут достигать $30 тыс. (2,4 млн рублей). При этом отмечается, что даже после выплаты значительных средств мобилизованным не предоставляется никаких гарантий, что сотрудники военкоматов не задержат их повторно.

Ранее сообщалось, что на Украине криминальный авторитет Владимир Щегольков по прозвищу Ариец сбежал из рядов ВСУ через два дня после мобилизации. Сейчас его разыскивает МВД страны, украинца подозревают в дезертирстве.