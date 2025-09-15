Мобилизация криминального авторитета на Украине обернулась дерзким побегом Криминальный авторитет Ариец сбежал из ВСУ через два дня после мобилизации

На Украине криминальный авторитет Владимир Щегольков по прозвищу Ариец сбежал из рядов ВСУ через два дня после мобилизации, передает «Страна.ua». Сейчас его разыскивает МВД страны, украинца подозревают в дезертирстве.

По информации издания, Арийца мобилизовали 1 ноября 2024 года в качестве разведчика в одну из воинских частей. В итоге через два дня он самовольно покинул пункт приема личного состава во Львовской области.

Журналисты предполагают, что криминальный авторитет мог покинуть Украину. Отмечается, что в начале 2010-х он получил известность как «смотрящий» за симферопольским СИЗО.

Ранее сотрудники украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Черкасской области избили ветерана с инвалидностью. По словам потерпевшего, это произошло после того, как он подошел к машине с литовскими номерами в поселке Стеблев.

Также на Украине зафиксирован случай смерти мобилизованного гражданина с хроническим заболеванием. 35-летний Вячеслав Бек, отец троих несовершеннолетних детей, страдавший острой формой сахарного диабета, скончался в учебном центре ВСУ.