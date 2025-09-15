На Украине криминальный авторитет Владимир Щегольков по прозвищу Ариец сбежал из рядов ВСУ через два дня после мобилизации, передает «Страна.ua». Сейчас его разыскивает МВД страны, украинца подозревают в дезертирстве.
По информации издания, Арийца мобилизовали 1 ноября 2024 года в качестве разведчика в одну из воинских частей. В итоге через два дня он самовольно покинул пункт приема личного состава во Львовской области.
Журналисты предполагают, что криминальный авторитет мог покинуть Украину. Отмечается, что в начале 2010-х он получил известность как «смотрящий» за симферопольским СИЗО.
Ранее сотрудники украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Черкасской области избили ветерана с инвалидностью. По словам потерпевшего, это произошло после того, как он подошел к машине с литовскими номерами в поселке Стеблев.
Также на Украине зафиксирован случай смерти мобилизованного гражданина с хроническим заболеванием. 35-летний Вячеслав Бек, отец троих несовершеннолетних детей, страдавший острой формой сахарного диабета, скончался в учебном центре ВСУ.