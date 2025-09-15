Ветеран войны с инвалидностью III группы заявил, что его избили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Черкасской области Украины. По его словам, это произошло после того, как он подошел к машине с литовскими номерами в поселке Стеблев, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Мужчина увидел разбросанные на дороге вещи и брошенный велосипед. Он открыл дверь стоявшей рядом машины и получил струю газа из баллончика. После этого ветерана жестоко избили. Мужчину били в область затылка и шеи, где после операции остались пластины.

Ранее стало известно, что на Украине зафиксирован случай смерти мобилизованного гражданина с хроническим заболеванием. 35-летний Вячеслав Бек, отец троих несовершеннолетних детей, страдавший острой формой сахарного диабета, скончался в учебном центре ВСУ. Мужчина был мобилизован, несмотря на противопоказания по здоровью и наличие малолетних детей.

До этого сообщалось, что мобилизация в Вооруженные силы Украины проходит с серьезными трудностями в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Призыв осуществляется скрытно из-за низкой эффективности и сопротивления местного населения.