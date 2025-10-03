Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 14:09

Экс-глава завода в Ростове «наремонтировал» себе 1,5 млн рублей из казны

Экс-глава авиаприборного завода Урумов получил шесть лет колонии за хищения у МО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Бывшего директора Авиаприборного ремонтного завода Сослана Урумова приговорили к шести годам колонии, пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ по Ростовской области. Его признали виновным в хищении госсредств при ремонте техники по гособоронзаказу.

По данным ведомства, Сослан Урумов, занимая пост исполнительного директора, обманул представителей Минобороны и похитил 1,5 млн рублей. Средства были выделены на обслуживание военной техники.

Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — уточнили в ведомстве.

Ранее следствие обвинило экс-замглавы МО Тимура Иванова в получении трех взяток. По словам его адвоката Дениса Балуева, их сумма составила около 1,3 млрд рублей. Несколькими днями ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор в отношении Иванова, осужденного на 13 лет колонии. Обвинительный приговор вступил в силу.

1 июля суд приговорил бывшего замминистра к 13 годам лишения свободы. Его признали виновным в растрате денег, выделенных в 2016 году на покупку двух паромов для Керченской переправы и выводе около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Кроме того, Иванов должен будет выплатить штраф в размере 100 млн рублей.

