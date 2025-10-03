Клуб «Валдай»
Отец Романа Товстика рассказал о своем отношении к Елене

Владимир Товстик: Елена не дает видеться с внуками

Отец Романа Товстика Владимир обвинил бывшую жену сына Елену в том, что она не дает ему общаться с внуками, передает Super. В разговоре с порталом он впервые откровенно высказался о ее поведении и воспитании детей.

Я 20 лет назад понял, что они когда-нибудь разведутся. Нехорошая девочка, очень нехорошая. Когда развод Романа и Елены вышел в публичное пространство, я говорю ей: «Ты чего на Рому грязь льешь? 20 лет за его счет прокувыркалась в парикмахерских, дорогих платьях, с юга не вылазила». Нарожала шесть детей и никого не любит, — поделился мужчина.

По его словам, старшие дети не ладят с матерью. При этом самого его к внукам не пускают. Он привел в пример ситуацию с ягодами, которые привозит лично, так как Елена «никогда ничего хорошего не купит», однако считает Владимира плохим дедом.

Ранее Роман официально развелся с Еленой после 22 лет брака. По условиям брачного договора экс-супруга получила особняк стоимостью 600 млн рублей и другие объекты недвижимости. Причиной развала семьи стал роман Товстика с моделью Полиной Дибровой, которая также ради этих отношений рассталась со своим мужем, известным телеведущим Дмитрием Дибровым.

