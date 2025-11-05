Врач ответил, почему не стоит носить сумку на одном плече

Ношение сумки на одном плече грозит искривлением позвоночника, предупредил заведующий травматологическим отделением Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Ибрагим Абакаров. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист отметил, что такая привычка может привести к хроническим болям в шее и пояснице.

Со временем [ношение сумки на одном плече] становится причиной искривления позвоночника, хронических болей в шее и пояснице, головных болей и головокружений вследствие нарушения венозного оттока и компрессии сосудов, — пояснил врач.

По словам Абакарова, наибольший вред наносят тяжелые сумки с узкими лямками. Он отметил, что они могут пережимать нервы и сосуды, вызывая онемение, покалывание и слабость в руке. По словам специалиста, нарушение осанки негативно сказывается на работе внутренних органов, например ухудшает дыхание.

Врач-остеопат Иван Данилов ранее рассказал, что привычка долго смотреть в телефон, опустив голову, заставляет зумеров сутулиться. По его словам, такая привычка напрягает глазодвигательные мышцы.