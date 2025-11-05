Названа главная проблема, которая может возникнуть с детскими сим-картами Депутат Свинцов: детские сим-карты могут некорректно работать при атаках БПЛА

Детские сим-карты могут некорректно работать во время отключения мобильной связи из-за угрозы атак беспилотников, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, это касается возможности родителей иметь постоянный доступ к геолокации ребенка.

Надо смотреть, по каким видам связи — GPS или ГЛОНАСС — они будут определять местоположение. В случае блокирования мобильного интернета навигаторы работают через раз. Думаю, с детскими сим-картами ситуация будет похожая: местоположение будет указываться некорректно, — считает Свинцов.

Тем не менее он отметил, что у детских сим-карт есть и преимущества. Главное, по мнению парламентария, заключается в том, что операторы смогут фильтровать трафик на смартфоне несовершеннолетнего.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил о том, что в России вводятся детские сим-карты. По его словам, родители смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления. Шадаев добавил, что такие сим-карты будут оформлять только с согласия взрослых.