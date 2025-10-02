Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 октября 2025 в 08:40

Губернатор привел детали отражения атаки БПЛА в четырех районах

Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА в четырех районах Ростовской области

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских БПЛА в Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, из-за действий Вооруженных сил Украины никто не пострадал.

Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районе, — отметил он.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе Ростовской области — там из-за падения украинского беспилотника загорелись крыша здания и трава в поле. Как рассказал Слюсарь, из-за инцидента никто не пострадал.

В ночь на 1 октября силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 20 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны РФ, по восемь БПЛА уничтожили над территорией Ростовской и Белгородской областей, три — над территорией Саратовской области, еще один БПЛА сбили над Воронежской областью.

губернаторы
Юрий Слюсарь
Ростовская область
атаки
