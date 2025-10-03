Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 15:22

Жесткое задержание планировавших теракт дагестанцев попало на видео

Задержание пятерых жителей Дагестана, которые планировали теракт против сотрудников правоохранительных органов, попало на видео. На кадрах, опубликованных пресс-службой МВД по республике, видно, как несколько машин с силовиками подъезжают к частным домам сразу по нескольким адресам.

Далее происходит задержание мужчин, причастных к подготовке теракта. В их вещах правоохранители находят компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке к посягательству на жизнь сотрудника и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Ранее в Херсонской области сотрудники ФСБ задержали двух украинцев, которые прошли подготовку для проведения терактов. Как сообщил губернатор Владимир Сальдо, задержанные обучались на Украине боевой тактике, обращению с оружием и минно-взрывному делу в августе прошлого года.

До этого Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела против подростков. По версии правоохранителей, подозреваемые могли быть вовлечены в террористическую деятельность через интернет. Большинству из них уже предъявлено обвинение.

