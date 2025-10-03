Ушла из жизни старейшина Художественного театра Нина Гуляева

Народная артистка России и старейшина Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Нина Гуляева ушла из жизни, сообщили в пресс-службе учреждения. Ей было 94 года. Представители театра выразили соболезнования супругу актрисы Вячеславу Невинному и всем близким Гуляевой.

Сегодня, 3 октября, на 95-м году жизни не стало народной артистки России Нины Ивановны Гуляевой, старейшины Художественного театра. <…> Театр скорбит и выражает соболезнования Вячеславу Вячеславовичу Невинному, его семье и всем, кто знал и любил Нину Ивановну Гуляеву, — говорится в сообщении.

Прощание с Гуляевой пройдет в стенах театра. Дата и время церемонии будут озвучены позднее.

