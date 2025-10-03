Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 16:41

Ушла из жизни старейшина Художественного театра Нина Гуляева

Нина Гуляева Нина Гуляева Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Народная артистка России и старейшина Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Нина Гуляева ушла из жизни, сообщили в пресс-службе учреждения. Ей было 94 года. Представители театра выразили соболезнования супругу актрисы Вячеславу Невинному и всем близким Гуляевой.

Сегодня, 3 октября, на 95-м году жизни не стало народной артистки России Нины Ивановны Гуляевой, старейшины Художественного театра. <…> Театр скорбит и выражает соболезнования Вячеславу Вячеславовичу Невинному, его семье и всем, кто знал и любил Нину Ивановну Гуляеву, — говорится в сообщении.

Прощание с Гуляевой пройдет в стенах театра. Дата и время церемонии будут озвучены позднее.

Ранее умер актер Сергей Рыбин, известный по ролям в проектах «Морские дьяволы» и «Невский». Он ушел из жизни в возрасте 51 года. Причина смерти Рыбина не уточняется. На счету артиста три десятка работ. Среди них — «Война и мир», «Марафон трех граций», «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

Москва
театры
актеры
актрисы
артисты
умершие
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Черная метка ЕC. Как РФ будет уничтожать пиратов, нападающих на наши суда
Алсу — готовим татарский эликсир здоровья, который сквасится сам
Боец подразделения «Орлан» погиб после атаки дрона в Шебекино
Три региона России получат 2,3 млрд рублей на детсады и школы
Раскрыто, что происходило в атакованном под Харьковом ресторане «Тбилисо»
Житель Петербурга пойдет под суд за уклонение от налогов на 247 млн рублей
Трамп высмеял ИИ-роликом известного политика
Отъезд из РФ, тайный брак, работа в США: как живет актриса Елена Корикова
В ГД объяснили, почему РКН дали права администратора в Telegram-каналах
Трамп пообещал ХАМАС «невиданный ад» при одном условии
В эстонском МИД пригрозили России боевой авиацией
Тренер сборной России не сдержал эмоций после прогулки по Баку
«Вас найдут и уничтожат»: Трамп озвучил резкую угрозу в адрес ХАМАС
В Мурманской области запретили «блатных» Аль Пачино и Тома Харди
Сбежавшую из российского зоопарка птицу-носорога поймали обычным сачком
Забившему возлюбленную до смерти жителю Кузбасса вынесли приговор
Вильфанд рассказал, какой будет предстоящая зима
В Якутске возбуждено дело об убийстве матери и сына
Стали известны тренеры команд прощального матча Глушакова
Айза раскрыла тревожные подробности о здоровье
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.