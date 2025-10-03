Бывший канцлер Германии Ангела Меркель возмутилась приглашением президента Франции Эммануэля Макрона на День германского единства в качестве специального гостя. По ее словам, которые приводит телеканал ZDF, на торжества по случаю 35-летней годовщины объединения страны следовало позвать спикеров из Восточной Европы или Восточной Германии.

Возможно, можно было бы выбрать в качестве приглашенного спикера кого-нибудь из Восточной Европы или Восточной Германии по случаю 35 лет германского единства, — сказала Меркель.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Меркель демонстрировала доброжелательность в отношениях с Россией исключительно ради получения дешевых энергоресурсов. По его словам, у любого западного политика, даже самого адекватного, при общении с Москвой всегда «нож спрятан за пазухой».

До этого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Меркель спровоцировала крупнейший миграционный кризис в Европе. По его словам, политик пыталась доказать свою приверженность либеральным идеям.