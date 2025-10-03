Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 17:49

Стали известны тренеры команд прощального матча Глушакова

Семин и Романцев — тренеры «Локомотива» и «Спартака» в прощальной игре Глушакова

Юрий Семин Юрий Семин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Легендарные тренеры «Локомотива» и «Спартака» Юрий Семин и Олег Романцев возглавят свои команды в прощальном матче полузащитника Дениса Глушакова. Встреча состоится 11 октября на стадионе «Арена Химки».

В матче примут участие огромное количество легендарных футболистов московских клубов. За «Спартак» сыграют Александр Филимонов, Роман Павлюченко, Егор Титов, Дмитрий Аленичев и другие. В составе «Локомотива» на поле выйдут Дмитрий Сычев, Дмитрий Лоськов, Динияр Билялетдинов, а тренировать команду будет Юрий Семин. Из действующих игроков будут представлены капитан «Спартака» Роман Зобнин и крестный отец сына Глушакова Данил Пруцев.

Начало запланировано на 16:30. Глушаков сыграет за каждую команду по одному тайму. Большую часть карьеры он провел в «Локомотиве» и «Спартаке». В составе красно-белых Денис стал чемпионом России в 2017 году. В том же сезоне его признали лучшим футболистом.

Ранее Глушаков заявил о желании возглавить «Спартак». Он уверен, что при нем результаты клуба точно не будут хуже, чем сейчас.

Денис Глушаков
футбол
спорт
РПЛ
Спартак
Локомотив
