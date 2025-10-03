Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 17:27

Фигуранту дела теневого миллиардера избрали меру пресечения

Фигурант дела миллиардера Сулейманова Дарбишев арестован на два месяца

Муххамед Дарбишев Муххамед Дарбишев Фото: t.me/moscowcourts

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Муххамеда Дарбишева, который проходит по делу миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщает ТАСС. Подозрения касаются причастности к убийству, совершенному в 2004 году.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дарбишева Муххамеда Гаджимуратовича <...> на срок 2 месяца, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в процессе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Ибрагима Сулейманова, произошли осложнения. Предполагаемый сообщник бизнесмена Абакар Дарбишев скончался вскоре после задержания. Медицинское вмешательство также потребовалось самому Сулейманову, который страдает хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Ранее поступала информация о задержании Ибрагима Сулейманова. Согласно предварительным сведениям, он подозревается в причастности к убийству, совершенному в 2004 году. Расследование по данному уголовному делу осуществляется центральным аппаратом Следственного комитета России. В 2024 году Ибрагим и его брат Расул являлись бенефициарными владельцами крупной IT-компании «Сирена-Трэвел».

суды
аресты
миллиардеры
задержания
