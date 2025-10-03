Шаг за шагом: как встать на биржу труда в Екатеринбурге, не выходя из дома

Для жителей уральской столицы, оставшихся без работы, регистрация в центре занятости — это ключ к материальной помощи, доступ к тысячам свободных рабочих мест и программам переобучения. Наш гайд подробно расскажет, как встать на биржу труда в Екатеринбурге, минуя все подводные камни.

Кто может обратиться и что потребуются

На учет в центр занятости встают трудоспособные граждане, не имеющие дохода. Основные требования: возраст от 16 лет, отсутствие очного обучения, статуса ИП или самозанятого, а также пенсии по старости. Базовый пакет документов одинаков во всех регионах страны:

Паспорт гражданина РФ.

Трудовая книжка или ее цифровой аналог (если вы ранее работали).

Документ о наличии образования.

Справка с предыдущего места труда о среднем заработке за последние три месяца — для расчета матподдержки.

Реквизиты банковского счета для перечисления матпомощи.

Для отдельных категорий (инвалидов, уволенных с военной службы, сирот) нужны еще дополнительные документы, подтверждающие статус.

ВС РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Куда обращаться жителям Екатеринбурга и Свердловской области

Жители Екатеринбурга могут обратиться в один из районных центров занятости (ЦЗН): сегодня они работают под брендом «Работа России». Перед визитом уточните график их работы, например по общему номеру: 8 (343) 371-51-56.

Регистрация, не выходя из дома: два простых способа

В 2025 году направить заявление можно полностью удаленно, через портал «Работа России», без визита в ЦЗН. Это основной и самый удобный вариант: авторизуйтесь на ресурсе через учетную запись «Госуслуг», разместите свое резюме и ждите: в течение 11 дней вам будут предлагать подходящие к вашим навыкам вакансии.

Размер и сроки выплат пособия по безработице

Финансовая подушка от государства рассчитывается индивидуально, исходя из средней зарплаты на последнем вашем месте трудоустройства: первые три месяца — 75% от среднего заработка, следующие три — 60%. Максимальный размер поддержки — 15 044 рубля в первые три месяца, минимальный — 1 764 рубля. Для предпенсионеров срок выплаты увеличивается до года и более, если есть длительный стаж. Стандартный срок выплаты — до шести месяцев, если не найдется работа раньше.

В Екатеринбурге и Свердловской области действует районный коэффициент (от 1,15 до 1,2), который увеличивает сумму выплаты.

Как встать на биржу труда в Екатеринбурге: подробный гайд для соискателей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что нового в 2025 году и советы по быстрому трудоустройству

Служба занятости продолжает модернизацию, и в 2025 году основной акцент сделан на дистанционном взаимодействии. Большинство услуг, от подачи заявления до получения направления на работу, доступно онлайн.

Составьте подробное резюме.

Будьте активны в откликах.

Рассмотрите переобучение. На время обучения пособие продолжает выплачиваться.

Помните, что успешное прохождение всех этапов регистрации и активная позиция в поиске — это залог того, что процесс того, как встать на биржу труда в Екатеринбурге, завершится для вас быстро и успешно.

