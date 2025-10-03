Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 18:43

Шаг за шагом: как встать на биржу труда в Екатеринбурге, не выходя из дома

Новшества 2025 года Новшества 2025 года Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Для жителей уральской столицы, оставшихся без работы, регистрация в центре занятости — это ключ к материальной помощи, доступ к тысячам свободных рабочих мест и программам переобучения. Наш гайд подробно расскажет, как встать на биржу труда в Екатеринбурге, минуя все подводные камни.

Кто может обратиться и что потребуются

На учет в центр занятости встают трудоспособные граждане, не имеющие дохода. Основные требования: возраст от 16 лет, отсутствие очного обучения, статуса ИП или самозанятого, а также пенсии по старости. Базовый пакет документов одинаков во всех регионах страны:

  • Паспорт гражданина РФ.

  • Трудовая книжка или ее цифровой аналог (если вы ранее работали).

  • Документ о наличии образования.

  • Справка с предыдущего места труда о среднем заработке за последние три месяца — для расчета матподдержки.

  • Реквизиты банковского счета для перечисления матпомощи.

Для отдельных категорий (инвалидов, уволенных с военной службы, сирот) нужны еще дополнительные документы, подтверждающие статус.

ВС РФ ВС РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Куда обращаться жителям Екатеринбурга и Свердловской области

Жители Екатеринбурга могут обратиться в один из районных центров занятости (ЦЗН): сегодня они работают под брендом «Работа России». Перед визитом уточните график их работы, например по общему номеру: 8 (343) 371-51-56.

Регистрация, не выходя из дома: два простых способа

В 2025 году направить заявление можно полностью удаленно, через портал «Работа России», без визита в ЦЗН. Это основной и самый удобный вариант: авторизуйтесь на ресурсе через учетную запись «Госуслуг», разместите свое резюме и ждите: в течение 11 дней вам будут предлагать подходящие к вашим навыкам вакансии.

Размер и сроки выплат пособия по безработице

Финансовая подушка от государства рассчитывается индивидуально, исходя из средней зарплаты на последнем вашем месте трудоустройства: первые три месяца — 75% от среднего заработка, следующие три — 60%. Максимальный размер поддержки — 15 044 рубля в первые три месяца, минимальный — 1 764 рубля. Для предпенсионеров срок выплаты увеличивается до года и более, если есть длительный стаж. Стандартный срок выплаты — до шести месяцев, если не найдется работа раньше.

В Екатеринбурге и Свердловской области действует районный коэффициент (от 1,15 до 1,2), который увеличивает сумму выплаты.

Как встать на биржу труда в Екатеринбурге: подробный гайд для соискателей Как встать на биржу труда в Екатеринбурге: подробный гайд для соискателей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что нового в 2025 году и советы по быстрому трудоустройству

Служба занятости продолжает модернизацию, и в 2025 году основной акцент сделан на дистанционном взаимодействии. Большинство услуг, от подачи заявления до получения направления на работу, доступно онлайн.

  • Составьте подробное резюме.

  • Будьте активны в откликах.

  • Рассмотрите переобучение. На время обучения пособие продолжает выплачиваться.

Помните, что успешное прохождение всех этапов регистрации и активная позиция в поиске — это залог того, что процесс того, как встать на биржу труда в Екатеринбурге, завершится для вас быстро и успешно.

Ранее мы рассказывали вам, как найти работу в Москве.

советы
работа
вакансии
труд
биржа труда
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт оценил тактику охоты ВС РФ на «дроноводов» ВСУ
В МХТ раскрыли место прощания с Ниной Гуляевой
Гладков рассказал, чем обернулась атака БПЛА ВСУ на Шебекино
Последствия ДТП с участием дочери главаря ОПГ Цапка попали на видео
Москвича вырезали из-под трактора после тест-драйва тюнингованного Camaro
Раскрыта роль миллиардера Сулейманова в громких преступлениях
Куба, развод с Разумовской, новая любовь: как живет актер Артем Карасев
В Европе призвали «убрать руки» от активов России
Россиянам до конца 2026 года запретили ловить один вид рыбы на Каспии
Воздушное французское безе: идеальный десерт за минуту
В США началось слушание по приговору P. Diddy
Москвичи столкнутся с перекрытиями дорог в центре из-за одной причины
Эскорт, ссора с дочерью, гостевой брак: как живет телеведущая Дана Борисова
Бизнесмен-убийца и похищение подростка ревнивцем: главные ЧП дня
Директор филиала музея ВС России задержан спецслужбой
В России зафиксировали падение выдачи автокредитов
Проект строительства метро за $2,1 млрд заморозили из-за расового скандала
Раскрыта причина смерти голоса многими любимых мультфильмов
Количество жертв страшного ДТП под Владимиром увеличилось
Обвиняемый в убийстве миллиардер Сулейманов не смог разжалобить суд
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.