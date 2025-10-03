Политолог объяснил, почему Европа превратилась в «бумажного тигра» Политолог Евстафьев: ЕС стал «бумажным тигром» из-за отсутствия суверенитета

Евросоюз представляет собой «бумажного тигра», поскольку имитирует самостоятельную геополитику, не обладая реальным суверенитетом, заявил политолог-американист Дмитрий Евстафьев в интервью Readovka. По его оценке, Брюссель использует агрессивную пиар-стратегию для получения геополитических преференций, в то время как экономика ЕС неспособна адекватно отвечать на существующие вызовы.

Эксперт констатировал, что на фоне активного развития военно-промышленного комплекса Европы наблюдается усиленная деградация гражданских предприятий. Ключевой причиной данной ситуации является разрушенная энергетическая система, требующая кардинальной перестройки, а текущие мощности ЕС зависят от внешних источников и не обладают китайской эффективностью.

Ранее норвежское издание Steigan пишет, что советник президента России Владимира Путина Антон Кобяков оказался прав, утверждая об утрате Европой суверенитета и предсказывая скорую потерю ею экономической значимости. Авторы материала напомнили, что Кобяков также заявлял о полном переходе функций Запада к азиатскому региону.