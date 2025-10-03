Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 18:38

Политолог объяснил, почему Европа превратилась в «бумажного тигра»

Политолог Евстафьев: ЕС стал «бумажным тигром» из-за отсутствия суверенитета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз представляет собой «бумажного тигра», поскольку имитирует самостоятельную геополитику, не обладая реальным суверенитетом, заявил политолог-американист Дмитрий Евстафьев в интервью Readovka. По его оценке, Брюссель использует агрессивную пиар-стратегию для получения геополитических преференций, в то время как экономика ЕС неспособна адекватно отвечать на существующие вызовы.

Эксперт констатировал, что на фоне активного развития военно-промышленного комплекса Европы наблюдается усиленная деградация гражданских предприятий. Ключевой причиной данной ситуации является разрушенная энергетическая система, требующая кардинальной перестройки, а текущие мощности ЕС зависят от внешних источников и не обладают китайской эффективностью.

Ранее норвежское издание Steigan пишет, что советник президента России Владимира Путина Антон Кобяков оказался прав, утверждая об утрате Европой суверенитета и предсказывая скорую потерю ею экономической значимости. Авторы материала напомнили, что Кобяков также заявлял о полном переходе функций Запада к азиатскому региону.

Евросоюз
суверенитет
тигры
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт оценил тактику охоты ВС РФ на «дроноводов» ВСУ
В МХТ раскрыли место прощания с Ниной Гуляевой
Гладков рассказал, чем обернулась атака БПЛА ВСУ на Шебекино
Последствия ДТП с участием дочери главаря ОПГ Цапка попали на видео
Москвича вырезали из-под трактора после тест-драйва тюнингованного Camaro
Раскрыта роль миллиардера Сулейманова в громких преступлениях
Куба, развод с Разумовской, новая любовь: как живет актер Артем Карасев
В Европе призвали «убрать руки» от активов России
Россиянам до конца 2026 года запретили ловить один вид рыбы на Каспии
Воздушное французское безе: идеальный десерт за минуту
В США началось слушание по приговору P. Diddy
Москвичи столкнутся с перекрытиями дорог в центре из-за одной причины
Эскорт, ссора с дочерью, гостевой брак: как живет телеведущая Дана Борисова
Бизнесмен-убийца и похищение подростка ревнивцем: главные ЧП дня
Директор филиала музея ВС России задержан спецслужбой
В России зафиксировали падение выдачи автокредитов
Проект строительства метро за $2,1 млрд заморозили из-за расового скандала
Раскрыта причина смерти голоса многими любимых мультфильмов
Количество жертв страшного ДТП под Владимиром увеличилось
Обвиняемый в убийстве миллиардер Сулейманов не смог разжалобить суд
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.