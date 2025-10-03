Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 18:24

Глава ДНР раскрыл, когда можно будет восстановить Артемовск

Пушилин: восстановить Артемовск можно будет после отодвигания линии фронта

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Восстановление Артемовска (прежнее название Бахмут) станет возможным только после смещения линии боевого соприкосновения, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Данное заявление он сделал во время рабочей поездки в город.

Артемовск — это тот город, который нам предстоит еще восстанавливать, когда будет отодвинута линия фронта, но это на более поздних этапах, — заявил руководитель региона.

Он подчеркнул, что в настоящее время инфраструктура населенного пункта серьезно пострадала в результате военных действий. По словам Пушилина, текущие усилия республиканских властей сконцентрированы на населенных пунктах, где восстановительные работы уже можно проводить безопасно. Приоритет отдается тем территориям, где завершены активные боевые операции и созданы условия для мирной жизни.

Ранее Пушилин заявил, что Вооруженные силы России охватывают Красный Лиман после освобождения Серебрянского лесничества. По его словам, в северной части Ямполя продолжилось перерезание путей снабжения украинских солдат, в связи с этим Красный Лиман в ближайшем будущем может оказаться под контролем российской армии.

