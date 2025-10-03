В Минэнерго сделали прогноз по ситуации с дизелем в России

Внутренний рынок будет полностью обеспечен предложением дизеля, сообщили в Министерстве энергетики России. Там подчеркнули, что это касается в том числе зимнего и межсезонного топлива. При этом ведомство не рассматривает возможность запрета экспорта дизельного топлива для его производителей.

Министерство энергетики Российской Федерации в настоящее время не рассматривает возможность запрета экспорта дизельного топлива для его производителей. <...> Потребности внутреннего рынка будут обеспечены полностью, — говорится в заявлении.

В Минэнерго добавили, что ведомство актуализировало отраслевые планы по производству межсезонного, зимнего и арктического дизеля. Кроме того, в настоящее время ведется работа по наращиванию предложения зимних сортов дизельного топлива на бирже, чтобы сдерживать рост цен.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что цены на дизельное топливо, скорее всего, будут расти быстрее стоимости бензина. При этом он отметил, что можно ожидать роста цен на оба вида топлива.