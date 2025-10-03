Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 18:29

Стала известна судьба неразорвавшегося безэкипажного катера ВСУ

Неразорвавшийся при атаке ВСУ на Новороссийск морской дрон будет уничтожен

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Специалисты планируют осуществить подрыв неразорвавшегося безэкипажного катера 4 октября, данное плавсредство было задействовано Вооруженными силами Украины во время атаки на Новороссийск, сообщил заместитель главы города Александр Гавриков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что расчетная зона потенциальной опасности достигает 1800 метров.

В акватории порта в районе между причалом №5 нефтегавани Шесхарис и восточным молом военной гавани будут проводиться мероприятия по ликвидации последствий нападения безэкипажных катеров 24 сентября 2025 г., с уничтожением неразорвавшегося катера способом подрыва, — сказал замглавы города.

Ранее в Турции местными рыбаками был обнаружен украинский безэкипажный катер Magura V5. Находка была сделана в ночное время у побережья населенного пункта Чаршибаши. Рыбаки закрепили беспилотное судно у своей лодки и доставили его к берегу, после чего проинформировали о случившемся компетентные органы. Правоохранительные службы транспортировали катер в порт Йорос, где специалисты провели его обследование на предмет наличия взрывных устройств.

До этого поступали сведения о захвате российскими военными украинского беспилотного катера, на борту которого находились FPV-дроны. На опубликованных видеокадрах можно наблюдать морской аппарат, сконструированный по принципу так называемой матки — платформы. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

катера
СВО
ВСУ
Новороссийск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт оценил тактику охоты ВС РФ на «дроноводов» ВСУ
В МХТ раскрыли место прощания с Ниной Гуляевой
Гладков рассказал, чем обернулась атака БПЛА ВСУ на Шебекино
Последствия ДТП с участием дочери главаря ОПГ Цапка попали на видео
Москвича вырезали из-под трактора после тест-драйва тюнингованного Camaro
Раскрыта роль миллиардера Сулейманова в громких преступлениях
Куба, развод с Разумовской, новая любовь: как живет актер Артем Карасев
В Европе призвали «убрать руки» от активов России
Россиянам до конца 2026 года запретили ловить один вид рыбы на Каспии
Воздушное французское безе: идеальный десерт за минуту
В США началось слушание по приговору P. Diddy
Москвичи столкнутся с перекрытиями дорог в центре из-за одной причины
Эскорт, ссора с дочерью, гостевой брак: как живет телеведущая Дана Борисова
Бизнесмен-убийца и похищение подростка ревнивцем: главные ЧП дня
Директор филиала музея ВС России задержан спецслужбой
В России зафиксировали падение выдачи автокредитов
Проект строительства метро за $2,1 млрд заморозили из-за расового скандала
Раскрыта причина смерти голоса многими любимых мультфильмов
Количество жертв страшного ДТП под Владимиром увеличилось
Обвиняемый в убийстве миллиардер Сулейманов не смог разжалобить суд
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.