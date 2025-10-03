Стала известна судьба неразорвавшегося безэкипажного катера ВСУ

Специалисты планируют осуществить подрыв неразорвавшегося безэкипажного катера 4 октября, данное плавсредство было задействовано Вооруженными силами Украины во время атаки на Новороссийск, сообщил заместитель главы города Александр Гавриков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что расчетная зона потенциальной опасности достигает 1800 метров.

В акватории порта в районе между причалом №5 нефтегавани Шесхарис и восточным молом военной гавани будут проводиться мероприятия по ликвидации последствий нападения безэкипажных катеров 24 сентября 2025 г., с уничтожением неразорвавшегося катера способом подрыва, — сказал замглавы города.

Ранее в Турции местными рыбаками был обнаружен украинский безэкипажный катер Magura V5. Находка была сделана в ночное время у побережья населенного пункта Чаршибаши. Рыбаки закрепили беспилотное судно у своей лодки и доставили его к берегу, после чего проинформировали о случившемся компетентные органы. Правоохранительные службы транспортировали катер в порт Йорос, где специалисты провели его обследование на предмет наличия взрывных устройств.

До этого поступали сведения о захвате российскими военными украинского беспилотного катера, на борту которого находились FPV-дроны. На опубликованных видеокадрах можно наблюдать морской аппарат, сконструированный по принципу так называемой матки — платформы. Минобороны РФ эти данные не комментировало.