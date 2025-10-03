«Проблемы у ВСУ серьезные»: военкор о продвижении России под Днепром

Российская армия может скоро перекрыть Гуляйполе — ключевой узел обороны со стороны Запорожской области, учитывая темпы продвижения бойцов под Днепром, заявил NEWS.ru военкор «Соловьев Live» Георгий Мамсуров. По его словам, это позволит Вооруженным силам России зайти в тыл группировки «Днепр» ВСУ.

Больше 10 населенных пунктов Днепропетровской области освобождено за месяц. Если мы выходим к [поселку] Вишневому и занимаем определенные позиции, то мы перерезаем ВСУ логистический путь, который идет по берегу реки. Если мы еще продвинемся на север, то сможем взять под контроль трассу, которая снабжает Гуляйполе. А это ключевой узел обороны со стороны Мелитополя и Полог, то есть Запорожской области. Таким образом, мы окажемся в тылу у этой группировки, — объяснил Мамсуров.

Военкор подчеркнул, что у ВСУ нет серьезных бетонных укреплений на этом направлении. Он добавил, что украинские бойцы пытаются ускоренно построить линию обороны, но армию РФ они вряд ли остановят. Журналист отметил, что за месяц наступления на стыке Донецкой Народной Республики, Запорожской и Днепропетровской областей армия России продвинулись более чем на 10 километров.

Проблемы у ВСУ серьезные. У них есть такая тактика: когда передовые части отступают, они бросают свежих мобилизованных в огромных количествах, сзади за ними работают плюс-минус квалифицированные подготовленные люди. Соответственно, те успевают отступать, и перед ними закидывают еще новые силы. Никаких эвакуаций не происходит. Таким образом они останавливают наше наступление. Сейчас туда перебросили также части нацбатов и иностранных наемников в большом количестве, и все это разбавлено мобилизованными, бусифицированными украинцами, — пояснил Мамсуров.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что российские войска формируют котлы для ВСУ в районе населенных пунктов Покровск и Славянск. По его словам, эта тактика поможет измотать противника и быстрее добиться успеха на поле боя.