Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 18:40

«Проблемы у ВСУ серьезные»: военкор о продвижении России под Днепром

Военкор Мамсуров: Россия может скоро перекрыть ключевой узел обороны Гуляйполе

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Российская армия может скоро перекрыть Гуляйполе — ключевой узел обороны со стороны Запорожской области, учитывая темпы продвижения бойцов под Днепром, заявил NEWS.ru военкор «Соловьев Live» Георгий Мамсуров. По его словам, это позволит Вооруженным силам России зайти в тыл группировки «Днепр» ВСУ.

Больше 10 населенных пунктов Днепропетровской области освобождено за месяц. Если мы выходим к [поселку] Вишневому и занимаем определенные позиции, то мы перерезаем ВСУ логистический путь, который идет по берегу реки. Если мы еще продвинемся на север, то сможем взять под контроль трассу, которая снабжает Гуляйполе. А это ключевой узел обороны со стороны Мелитополя и Полог, то есть Запорожской области. Таким образом, мы окажемся в тылу у этой группировки, — объяснил Мамсуров.

Военкор подчеркнул, что у ВСУ нет серьезных бетонных укреплений на этом направлении. Он добавил, что украинские бойцы пытаются ускоренно построить линию обороны, но армию РФ они вряд ли остановят. Журналист отметил, что за месяц наступления на стыке Донецкой Народной Республики, Запорожской и Днепропетровской областей армия России продвинулись более чем на 10 километров.

Проблемы у ВСУ серьезные. У них есть такая тактика: когда передовые части отступают, они бросают свежих мобилизованных в огромных количествах, сзади за ними работают плюс-минус квалифицированные подготовленные люди. Соответственно, те успевают отступать, и перед ними закидывают еще новые силы. Никаких эвакуаций не происходит. Таким образом они останавливают наше наступление. Сейчас туда перебросили также части нацбатов и иностранных наемников в большом количестве, и все это разбавлено мобилизованными, бусифицированными украинцами, — пояснил Мамсуров.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что российские войска формируют котлы для ВСУ в районе населенных пунктов Покровск и Славянск. По его словам, эта тактика поможет измотать противника и быстрее добиться успеха на поле боя.

ВСУ
СВО
Днепропетровская область
Россия
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт оценил тактику охоты ВС РФ на «дроноводов» ВСУ
В МХТ раскрыли место прощания с Ниной Гуляевой
Гладков рассказал, чем обернулась атака БПЛА ВСУ на Шебекино
Последствия ДТП с участием дочери главаря ОПГ Цапка попали на видео
Москвича вырезали из-под трактора после тест-драйва тюнингованного Camaro
Раскрыта роль миллиардера Сулейманова в громких преступлениях
Куба, развод с Разумовской, новая любовь: как живет актер Артем Карасев
В Европе призвали «убрать руки» от активов России
Россиянам до конца 2026 года запретили ловить один вид рыбы на Каспии
Воздушное французское безе: идеальный десерт за минуту
В США началось слушание по приговору P. Diddy
Москвичи столкнутся с перекрытиями дорог в центре из-за одной причины
Эскорт, ссора с дочерью, гостевой брак: как живет телеведущая Дана Борисова
Бизнесмен-убийца и похищение подростка ревнивцем: главные ЧП дня
Директор филиала музея ВС России задержан спецслужбой
В России зафиксировали падение выдачи автокредитов
Проект строительства метро за $2,1 млрд заморозили из-за расового скандала
Раскрыта причина смерти голоса многими любимых мультфильмов
Количество жертв страшного ДТП под Владимиром увеличилось
Обвиняемый в убийстве миллиардер Сулейманов не смог разжалобить суд
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.