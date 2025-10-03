Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 18:44

Центробанк назвал 10 фраз, по которым можно вычислить кибермошенника

ЦБ РФ: мошенники часто используют фразу о финансировании запрещенной организации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк России в своем Telegram-канале заявил, что собрал 10 самых распространенных фраз, которые используют кибермошенники для обмана граждан. Так, во время телефонных звонков злоумышленники обычно говорят: «Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора».

Также аферисты обычно используют фразы «Финансирование запрещенной организации», «Звоню по поводу удаленной работы», «Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступила посылка». Некоторые мошенники говорят жертве следующее: «На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства», «Необходимо задекларировать денежные средства и ценности».

И наконец, еще одна самая распространенная фраза по телефону: «Ваш аккаунт на „Госуслугах“ взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи». В мессенджерах преступники, как правило, пишут: «Беспокоит руководитель компании», «Это ты на фото?», «Оплатите имеющуюся задолженность, штраф».

Ранее экономист Петр Щербаченко рассказал, что россиянам не следует полагаться на привлекательные предложения по обмену валюты в мессенджерах, поскольку это может оказаться мошенничеством. Так, недавно одна женщина перевела около 40 тыс. рублей на счет в мессенджере, предназначенный для обмена рублей на юани. В результате она потеряла все свои деньги, отметил эксперт.

