03 октября 2025 в 18:24

Полицейский автомобиль насмерть сбил пешеходов в центре Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль полиции наехал на пешеходов на Шпалерной улице в центре Санкт-Петербурга, сообщили в управлении МВД России по городу и Ленинградской области. По данным ведомства, в результате столкновения один человек получил травмы, второй погиб. Установлено, что водитель транспортного средства почувствовал резкое недомогание и потерял сознание за рулем, передает ТАСС.

Около дома 65 водитель почувствовал резкое недомогание и потерял сознание, допустив выезд на тротуар, где находились пешеходы. В результате происшествия один пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, второй госпитализирован, — заявили в ведомстве.

На месте смертельного ДТП работают полицейские и сотрудники следственного подразделения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее в Москве два автомобиля столкнулись на улице Годовикова, после чего одна из легковушек влетела в толпу людей на тротуаре. Пострадали две женщины и мужчина, они оказались заблокированы под колесами автомобилей.

