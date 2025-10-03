Куда сходить в Москве в выходные 4–5 октября: космос и старинные часы

Изучили афишу Москвы, чтобы вновь составить список самых интересных событий

выходных 4 и 5 октября. Где задуматься о смысле жизни, а где потанцевать под хиты 2000-х годов абсолютно бесплатно? Как сходить с ребенком на встречу с космонавтом и почему стоит отправиться с девушкой на «морской» маркет? Выбирайте себе занятия по душе в столице, а NEWS.ru поможет определиться с выбором.

Куда сходить в Москве 4 и 5 октября с девушкой, друзьями — ищем смысл жизни, покупаем безделушки и рассматриваем часы

На этой неделе в Коломенском открылась новая выставка, на которой можно увидеть

более 800 предметов XVII–XX веков, а именно часы разных видов — башенные, настольные, каретные, каминные, песочные, дорожные — и другие механизмы для измерения времени. Сходите, если любите историю.

С девушкой сходить в Москве в этот раз рекомендуем на «Маркет у моря» в Музее Москвы. Фестиваль, пришедший в столицу из Санкт-Петербурга, предлагает интересные мастер-классы по рукоделию и творческим активностям. А еще на маркете можно будет купить необычные украшения, предметы одежды и быта от маленьких мастерских и малоизвестных брендов.

Сходить в Москве в Центр «Зотов» тоже удачная идея: до 8 октября тут вспоминают творчество француза Франсуа Трюффо: в выходные покажут картины «Украденные поцелуи», «Четыреста ударов», «Нежная кожа», «Жюль и Джим». А 4 октября посетить можно паблик-ток об архитектуре метро. Параллельно открыты экспозиции о советском авангарде и редкой парфюмерии.

Если хотите посмотреть что-то более современное, то в кинотеатрах как раз не обошлось без премьер. В прокат вновь выпустили культовый боевик «Горец», которому скоро исполнится 40 лет! В Голливуде как раз готовят ремейк, поэтому время освежить в памяти оригинал.

Кинопремьеры октября 2025 года Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

А вот фанатам советского кино в этот раз советуем сходить в Москве на интересный спектакль. В СТИ — премьера постановки «Все наши дни рождения» по нереализованному сценарию Геннадия Шпаликова, написанному для Сергея Соловьева. Спектакль Сергея Тонышева переносит зрителей в атмосферу между сном и реальностью. Главный герой — типажа «маленький человек» — празднует 45-летие и ищет смысл жизни.

Куда сходить в Москве с ребенком в выходные 4–5 октября: детские забеги, космос и битва с Бабой-ягой

ВДНХ отметит Всемирную неделю космоса. В программу вошли лекции, познавательные экскурсии, встреча с космонавтом Федором Юрчихиным (он расскажет, чем питаются летчики в космосе) и многое другое. Сходите с ребенком, если он увлекается наукой.

4–5 октября Воробьевы горы станут центром беговой жизни страны: фестиваль для фанатов активного времяпрепровождения «Моя столица» собирает тысячи участников. В программе есть и детские забеги. Отличный способ приобщить ребенка к спорту!

А что же в театрах? Зрелищное шоу «Изумрудный город» вновь возвращается на московскую сцену. Постановка Максима Романова соединяет цирк, театр, вокал и балет, оживляя классическую историю об Элли и ее друзьях. В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина зрителей ждет сказочное представление «Однажды в Тридесятом царстве». История о трех Иванах, выросших вместе, унесет в мир чудесных приключений: героев ждут встреча с Бабой-ягой и битва с Кощеем Бессмертным.

ВДНХ: что посмотреть в октябре Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

А в Соборную палату можно сходить с ребенком, чтобы услышать «Сказ о царе Салтане». Сказку оживят музыка Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Анатолия Лядова, песочные картины художницы Лилии Чистиной, а также живое звучание гуслей, фортепиано и гобоя.

Куда сходить в Москве в выходные бесплатно: фестиваль урожая и современное искусство на улицах столицы

Перед «ГЭС-2» в Москве поставили «Садовую лопатку» Класа Ольденбурга и Кузи Ван Брюгген — новую скульптуру в жанре паблик-арта. Она сменила «Большую глину № 4» Урса Фишера. Сходите оценить новый образец современного искусства — это совершенно бесплатно!

В Парк им. М. Горького можно отправиться любителям музыки. Тут бесплатно выступят «Отпетые мошенники». Вечер обещает атмосферу 2000-х: живое выступление культового коллектива, диджей-сеты, шоу фристайлеров, гараж-сейл и многое другое.

В субботу можно сходить бесплатно на фестиваль урожая, что запланирован в усадьбе Кусково. Прогулки по парку, лекции, выставки, концерты и театральные зарисовки познакомят гостей с обычаями дачной жизни XIX века и русской культурой в атмосфере старинной усадьбы. Вход свободный.

Кусково: что посмотреть в выходные Фото: АГН «Москва»

5 октября в Битцевском лесу пройдет уже классический для московских спортсменов кросс «Лисья гора». Забеги на дистанции от 2 до 8 км, командная эстафета и живописный маршрут ждут участников. Участие бесплатное, к тому же каждый участник получит памятный значок в подарок.

