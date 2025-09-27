Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 15:34

Мотосезон в Москве завершится бесплатным фестивалем на Воробьевых горах

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Московский мотофестиваль, посвященный закрытию сезона в 2025 году, завершится празднествами на Воробьевых горах, сообщает Telegram-канал «Московские новости». Мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы, объединило 26 мотоклубов и тысячи зрителей, несмотря на пасмурную погоду в столице.

Как сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов, вход на фестиваль свободный. В 12:00 стартовала мотоколонна по внешней стороне Садового кольца. В программе мероприятия конкурс «Мотоледи», выступления артистов, полевая кухня, мастер-классы по безопасности движения и розыгрыш мотоцикла.

С 11:40 и до прохождения колонны было перекрыто движение по внешней стороне Садового кольца и прилегающим улицам. Ограничения затронули подъезды к Курскому вокзалу, ЦПКиО им. Горького и другим объектам.

Ранее сообщалось, что 27 сентября в Москве пройдет фестиваль экстремального спорта «Уличный драйв». Гостей ждут зрелищные выступления в BMX, FMX, скейтбординге, паркуре и других дисциплинах, мастер-классы от звезд, любительские соревнования и шоу на крупнейшей в Европе «Царь-рампе».

Москва
праздники
мотоциклы
мотоциклисты
фестивали
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Раскрыты масштабы возможной продажи суррогата в Ленобласти
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.