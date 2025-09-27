Мотосезон в Москве завершится бесплатным фестивалем на Воробьевых горах

Московский мотофестиваль, посвященный закрытию сезона в 2025 году, завершится празднествами на Воробьевых горах, сообщает Telegram-канал «Московские новости». Мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы, объединило 26 мотоклубов и тысячи зрителей, несмотря на пасмурную погоду в столице.

Как сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов, вход на фестиваль свободный. В 12:00 стартовала мотоколонна по внешней стороне Садового кольца. В программе мероприятия конкурс «Мотоледи», выступления артистов, полевая кухня, мастер-классы по безопасности движения и розыгрыш мотоцикла.

С 11:40 и до прохождения колонны было перекрыто движение по внешней стороне Садового кольца и прилегающим улицам. Ограничения затронули подъезды к Курскому вокзалу, ЦПКиО им. Горького и другим объектам.

Ранее сообщалось, что 27 сентября в Москве пройдет фестиваль экстремального спорта «Уличный драйв». Гостей ждут зрелищные выступления в BMX, FMX, скейтбординге, паркуре и других дисциплинах, мастер-классы от звезд, любительские соревнования и шоу на крупнейшей в Европе «Царь-рампе».