Солисты лучших театров РФ выступят на фестивале «Культурный город» в Москве

Солисты лучших театров России выступят в Москве на фестивале «Культурный город», организованном Департаментом культуры Москвы в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030». Гости парка «Зарядье» смогут насладиться произведениями русской оперы и увидеть новые формы музыкального театра, объединившего литературу и музыку.

Так, 5 сентября в 20:00 в рамках фестиваля покажут уникальную постановку «Евгений Онегин», которая станет новым прочтением легендарного произведения Александра Пушкина. Формат объединит оперу, балет и театр. Зрители услышат арии, симфонические произведения, художественное чтение и смогут посмотреть выступление артистов балета.

6 сентября в 20:00 состоится гала-вечер «Опера для всех». Оркестр театра «Новая опера» под управлением Андрея Лебедева, лауреата «Золотой маски», исполнит фрагменты из девяти оперных шедевров. Со сцены прозвучат отрывки из произведений Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Михаила Глинки, Александра Бородина и Модеста Мусоргского.

Ранее стало известно, что в Москве на территории парка «Зарядье» в рамках фестиваля «Культурный город» представят два музыкальных спектакля по мотивам произведений поэта Александра Пушкина. Постановка «Барышня-крестьянка» состоится 31 августа, а «За рекою, за быстрою…» — 4 сентября. Организатором фестиваля выступает департамент культуры Москвы.