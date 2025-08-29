День знаний — 2025
29 августа 2025 в 14:30

Музыкальные спектакли представят на фестивале «Культурный город» в Москве

Фото: Пресс-служба проекта

В Москве на территории парка «Зарядье» в рамках фестиваля «Культурный город» представят два музыкальных спектакля по мотивам произведений поэта Александра Пушкина. Постановка «Барышня-крестьянка» состоится 31 августа, а «За рекою, за быстрою…» — 4 сентября. Организатором фестиваля выступает департамент культуры Москвы.

В основу спектакля «Барышня-крестьянка» легла одноименная версия повести Пушкина. На сцене зрители увидят балет под мультимедийное видеосопровождение.

Музыкальная программа «За рекою, за быстрою…» основывается на сказке Пушкина «Жених». В рамках спектакля выступит Московский государственный академический камерный хор. Оба мероприятия пройдут на сцене амфитеатра парка «Зарядье» — флагманской площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Рэпер ST 21 августа исполнил хиты разных лет под музыку симфонического оркестра на фестивале «Культурный город» на главной сцене в парке «Зарядье». Вместе с рэпером выступили шансонье Михаил Шуфутинский, а также лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.

