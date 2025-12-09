ТИЭФ'25
Фестиваль креативных тюбингов «Mash на Горке» проведут в Москве

Фото: Пресс-служба News Media Holding
В Москве 13 декабря проведут ежегодный фестиваль креативных тюбингов «Mash на Горке». Площадкой мероприятия станет парк 50-летия Октября. В ходе него участники посоревнуются в скорости спуска с горки на самодельных «ватрушках».

Наш проект нацелен на то, чтобы радовать людей, создавать эмоции и новые традиции. Гостей «Mash на Горке» ждут интерактивы, конкурсы, заезды и тот самый Mash-вайб: когда весело, шумно, интересно и по-семейному, — отметила генеральный директор Mash Надежда Гладченко.

В программу конкурса тюбингов войдут несколько номинаций, среди которых «Тюю Бинг» за креативность конструкции, «Брухлявый флекс» за артистичность спуска, «Молния Максим» за скорость, «Ну и че тут смотреть?» — приз зрительских симпатий. Кроме того, организаторы подготовят три секретные номинации.

В рамках фестиваля будут работать интерактивные зоны «Инструменты для создания новостей», «Рыбалка» и «Сосули». Кроме того, участников ждут экспресс-конкурсы, фотозоны, DJ-сет и утренняя зарядка со спортивным блогером Анастасией Тукмачевой.

В Москве на базе «Live Арены» 19 декабря состоится «Супердискотека 90-х» от «Радио Рекорд». В ходе музыкальной четырехчасовой программы «Айда в Лунапарк!» для зрителей выступят свыше 20 российских артистов и секретный зарубежный гость.

