19 августа 2025 в 12:49

Рэпер ST выступит под симфонический оркестр на фестивале «Культурный город»

Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Рэпер ST исполнит 21 августа хиты разных лет под музыку симфонического оркестра на фестивале «Культурный город» на главной сцене в парке «Зарядье». На сцене вместе с рэпером выступят шансонье Михаил Шуфутинский, а также лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.

Зрители послушают не только песни, но и авторские стихотворения, которые будут сопровождены видеоконтентом и спецэффектами. В качестве дирижера выступит Николай Хондзинский.

На концерте прозвучат композиции ST «Дай ему сил», «Счастье любит тишину», «Вера, Надежда, Любовь», «Лучший город земли», «Минутами» и другие. Совместно с Михаилом Шуфутинским рэп-исполнитель представит зрителям песню «Счастье не за горами», а с Сергеем Бобунцом — композиции «Тишина», «Я узнал, что у меня» и «Вечно молодой».

В центре современного искусства «Марс» в Москве 6 августа прошел концерт «КИНО & МУЗЫКА» ансамбля «Трагиком». Для зрителей выступили лауреаты международных конкурсов — скрипачка Диана Кемельман, пианист Александр Антонов и виолончелист Святослав Тарасов.

