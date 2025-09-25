Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 20:06

Новый трейлер к боевику «Мажор в Дубае» появился в Сети

Опубликован новый трейлер к боевику с Прилучным в главной роли

Кадр из фильма «Мажор в Дубае» Кадр из фильма «Мажор в Дубае» Фото: Централ Партнершип

В Сети появился новый трейлер к боевику «Мажор в Дубае» с актером Павлом Прилучным в главной роли. Также в фильме одну из ключевых ролей сыграл Павел Чинарев, сообщает сервис «Кинопоиск».

По сюжету герой Прилучного отправляется на Ближний Восток для спасения своего друга, попавшего в криминальную аферу. В результате главный персонаж находит новую любовь и попадает в хитрый переплет.

На американском стриминговом сервисе фильмов и сериалов Netflix ранее появился новый тизер пятого сезона «Очень странных дел». Сериал повествует об ожесточенной битве жителей провинциального городка Хокинс с потусторонними силами. На видео показаны кадры съемочного процесса, значительно повзрослевшие герои и высказывания актеров по поводу съемок и пережитого опыта.

Также онлайн-кинотеатр Premier представил первый тизер фильма «Сектор Газа» с Никитой Кологривым в главной роли. Фильм расскажет о пути лидера одноименной рок-группы Юрия Клинских (также известного как Юрий Хой) — от первых шагов на сцене в Воронеже до взрывной популярности в 1990-х.

