Новый трейлер к боевику «Мажор в Дубае» появился в Сети

Опубликован новый трейлер к боевику с Прилучным в главной роли

В Сети появился новый трейлер к боевику «Мажор в Дубае» с актером Павлом Прилучным в главной роли. Также в фильме одну из ключевых ролей сыграл Павел Чинарев, сообщает сервис «Кинопоиск».

По сюжету герой Прилучного отправляется на Ближний Восток для спасения своего друга, попавшего в криминальную аферу. В результате главный персонаж находит новую любовь и попадает в хитрый переплет.

