Россиянам рассказали, когда нужно покупать билеты для новогодних поездок

Покупать билеты для поездок и путешествий в новогодние праздники следует уже сейчас, заявила экономист Инна Литвиненко. По ее словам, переданным интернет-изданием «Подмосковье сегодня», курс рубля пока не просел, а инфляция держится в рамках.

Начиная с 5 октября, может дополнительно просесть рубль, поскольку в этот день будет заседание ОПЕК+, где будет принято решение о цене на нефть. Также 6 октября завершаются продажи валюты Минфина, что может убрать техническую опору для рубля, так как они периодически возобновляют и завершают, — заявила она.

Экономист также посоветовала покупать билеты в будние дни, так как большинство людей обычно проверяют цены в свои выходные — в субботу и воскресенье. Говоря о зарубежных направлениях, эксперт в первую очередь отметила Белоруссию, как наиболее удобное место для отдыха россиян: там принимают как российские рубли, так и банковские карты, выпущенные в России.

Ранее стало известно, что спрос на зимние поездки в Китай среди российских туристов увеличился в пять раз. Международные направления составили 68% от общего объема продаж авиабилетов на период с декабря 2025 по февраль 2026 года. Этот показатель демонстрирует рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом количество заказов выросло в полтора раза.